На ярмарке «Дни Краснодарского края в Москве» выступит Кубанский казачий хор

На площади Революции 28 сентября откроют большую ярмарку. В ней примут участие больше 60 кубанских сельхозпроизводителей.

Они предложат гостям молоко, творог, сыры, мясные деликатесы, овощи, фрукты, мед и чай, а также традиционные кубанские блюда — борщ, сало, блины. Цены на ярмарке, обещают участники, будут самыми демократичными.

«Выступать будут коллективы многих муниципальных образований, Кубанский казачий хор. Это будет праздник для всей семьи», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

«Дни Краснодарского края в Москве» посвящены 80-летию региона. По словам экспертов, масштабная ярмарка — это отличный способ наладить сотрудничество кубанских фермеров и столичных ресторанов, а также дополнительная возможность прорекламировать местные товары.

Продлится выставка до 1 октября.

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