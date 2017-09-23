Выставку открыли 23 сентября на Пушкинской площади в честь 224-летия города.

«День рождения Краснодара — один из самых любимых жителями праздников, который традиционно объединяет всех, кто любит город, участвует в его развитии и заботится о процветании. Перед жителями и гостями, приехавшими на эту годовщину, Краснодар предстает во всей своей красе. Различные фестивали и конкурсы, выступления творческих коллективов в эти два дня пройдут во всех парках и скверах города. Приглашаю жителей принять в них участие», — сказал мэр Евгений Первышов.

Вместе с председателем гордумы Верой Галушко и представителями зарубежных делегаций он осмотрел работы и экспозиции участников фестивалей. Первышов подошел к наковальне, на которой все желающие могли выбить любые изображения на сувенирных монетах. Тремя ударами молота мэр отчеканил монету «на удачу».

На ярмарке «Краснодарский сувенир» работы представили около 60 мастеров со всей Кубани. Сувениры выполнены в таких техниках, как керамика, резьба по дереву, ковка, вышивка, чеканка, вязание, плетение, батик.

Во время праздника запустили ранее закрытый на ремонт фонтан перед зданием Законодательного собрания края. Вокруг него расположились озеленители. Площадь украсили красно-белым цветочным панно «Екатеринодар — Краснодар».

На Пушкинской площади депутат городского совета Карлсруэ Карл-Хайнц Йоос со своим коллегой Якобом Хаагом провел мастер-класс по изготовлению немецких кренделей — брецелей. Для горожан выступил кукольник из Карлсруэ Штефан Блин. В Краснодар он приезжает уже третий раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Театральной площади установлен самый высокий в крае флагшток. Его высота — 42 м. Впервые флаг Краснодарского края на нем подняли в апреле 2014 года.

В Краснодаре 23 сентября начали праздновать День города. С праздником горожан поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Основные торжества пройдут на Театральной площади. В 20:00 состоится гала-концерт «Мелодии наших сердец». После этого запланирован фейерверк. Телеканал «Кубань 24» покажет трансляцию гала-концерта.

В воскресенье 24 сентября с 19:00 зрители смогут увидеть прямой эфир с молодежного праздника «Геолокация Краснодар», на котором выступят певцы Ханна и Миша Марвин.

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