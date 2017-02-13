На Эльбрусе от зеркал зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр

На Эльбрусе 13 февраля зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Восхождение совершили президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, серебряный призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе Аниуар Гедуев. Они зажгли огонь от параболических зеркал и передали его юнармейцам. Они доставят огонь в Ростов-на-Дону.

Ранее огонь зажгли в поселке Янтарном Калининградской области, в саамской деревне в Мурманской области, на Лопатинском маяке в Сахалинской области. Также 14 февраля зажжение пройдет в Челябинской области на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи огонь будут нести 2 тыс. 17 м. В эстафете, которая пройдет в Сочи 24 февраля, будут задействованы армейские внедорожники «Тигр».

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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