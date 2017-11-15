На юге РФ с 15 ноября пассажирские поезда пойдут в обход Украины

Поезда пойдут по новому участку железной дороги Журавка — Миллерово.

Новый участок железной дороги проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Его длина 140 км. По нему пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер, а также в обратном направлении.

В 2018 году планируется запустить в обход Украины большинство поездов, следующих в южные города, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по новому участку железной дороги Журавка — Миллерово будут курсировать поезда № 146/202 Москва — Назрань/Адлер, № 102 Москва — Адлер, № 3 Кисловодск — Москва, №11 Анапа — Москва, № 29 Новороссийск — Москва, № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 103 Адлер — Москва, № 143 Кисловодск — Москва, № 145/201 Назрань/Адлер — Москва, № 101 Адлер — Москва.

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