На юге РФ в парадах в День Победы примут участие 13 тыс. военнослужащих

На юге России 9 мая военные парады войск ЮВО впервые проведут в Симферополе и Новочеркасске.

Всего в День Победы в ЮВО пройдет десять парадов. В них примут участие более 13 тыс. военнослужащих и более 400 единиц военной техники. В том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300 и другая техника.

Впервые в военных парадах совместно с военнослужащими ЮВО примут участие более 400 воспитанников десяти подразделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Москве на Красной площади 9 мая Минобороны РФ впервые покажет новейшую арктическую военную технику.

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