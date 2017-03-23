На ювелирные изделия в краснодарском салоне «Изумруд» объявили скидку до 70%  

Кубанские банки в марте подвели статистику трат на подарки. Самые большие суммы уходят на драгоценные украшения. При этом ювелирные магазины стараются максимально снизить цену.

В краснодарском ювелирном салоне «Изумруд» весной действуют скидки до 70%. Там можно найти как простые кольца и серьги, так и дизайнерские украшения.

«Мы выделили отдельную витрину со стильными и популярными изделиями, в этом сезоне вы с нами будете не только модными, но и красивыми: коктейльные кольца, длинные серьги, эффектные браслеты. Весна будет не только красивой, но и выгодной. Мы приготовили скидку до 70%. Например, серебряное кольцо с ярким камнем можно приобрести от 1 тыс. 200 рублей», — рассказала продавец ювелирного салона Ольга Таракановская.

Сейчас популярность набирают длинные серьги с россыпью камней, изделия с фианитами, сапфирами и бриллиантами. Сотрудники салона помогут подобрать украшение.

«Я пришла выбрать своей младшей сестре подарок, но поскольку у нее очень маленькие пальцы, я не везде могу найти подходящий размер. Что в этом магазине мне очень нравится — здесь очень большой ассортимент, много размеров, то есть свободно можно выбрать любое подходящее украшение», — прокомментировала покупатель Татьяна Зеленова.

Сотрудники ювелирного салона советуют не затягивать с выбором и прийти в магазин на улице Красной. Большие скидки продержатся недолго, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник