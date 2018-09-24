На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили исполнение бюджета за первое полугодие

Республиканский бюджет Адыгеи за первое полугодие исполнен с профицитом, обеспечены все социальные обязательства и сохранена финансовая устойчивость бюджетной системы республики.

Подробно об исполнении бюджета речь шла на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи, которое прошло с участием главы республики Мурата Кумпилова.

Как доложил министр финансов Довлетбий Долев, профицит республиканской казны за первое полугодие составил 29 млн рублей, общий объем доходов — более 8,1 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,1%.

Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 45% к уточненному годовому плану. Полученные из федерального бюджета безвозмездные перечисления и собственные поступления по налоговым и неналоговым доходам обеспечили выполнение расходных обязательств региона на сумму более 8 млрд рублей, что составляет 42,2% к уточненному годовому плану. Больше всего средств направляется на выполнение социальных обязательств.

Кроме утверждения отчета об исполнении республиканского бюджета Адыгеи за первое полугодие, депутаты одобрили изменения в закон «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В результате установлены новые характеристики бюджета Адыгеи на 2018 год. Общий объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме почти 18,4 млрд рублей, увеличение составило более 453,3 млн рублей, в основном за счет роста объема безвозмездных поступлений.

Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 505,4 млн рублей и составят более 19,5 млрд рублей. Направление средств носит целевой характер, включая софинансирование субсидии на модернизацию материально-технической базы Красногвардейского аграрно-промышленного техникума. Также по решению главы республики 21,3 млн рублей направят на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Мы будем строго следить за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Все ведомства должны принять необходимые меры, чтобы успешно завершить финансовый год, выполнив все социальные обязательства», — поставил задачу Мурат Кумпилов.

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