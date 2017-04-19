На затонувшем в Керченском проливе сухогрузе было до 30 тонн топлива

19 апреля в 11:42

Власти Краснодарского края опасаются, что в результате крушения сухогруза в Керченском проливе в море попадут десятки тонн нефтепродуктов.

По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в трюмах сухогруза может находиться до 30 т нефтепродуктов.

На экстренном совещании, которое 19 апреля проведет в Анапе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, рассмотрят вопросы экологической безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», судно пропало с радаров около 4:00 19 апреля. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза.

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