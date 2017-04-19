На затонувшем в Керченском проливе судне находились 12 человек

19 апреля в 07:38

В Керченском проливе 19 апреля потерпело крушение судно «Герои Арсенала». По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, рано утром судно подало сигнал SOS примерно в 14 морских милях от порта Крым.

«Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 м», — пояснили спасатели.

По предварительной информации, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», судно пропало с радаров около 4:00. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб.

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