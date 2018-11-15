На ж/д подходе к Крымскому мосту археологи нашли древний город

Существует вероятность переноса трассы в связи с тем, что объект представляет историческую ценность.

Древнее поселение времен Боспорского царства Манитра находится на пути спроектированного железнодорожного подхода к мосту со стороны Керчи, юго-западнее поселка Октябрьское. Это торговое поселение IV века до н.э. со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Восточнее поселения расположен некрополь.

«Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу сделать из найденной усадьбы музей. Мы собираемся проложить туристический маршрут, туда этот объект тоже мог бы войти. Как будет решено, пока сказать невозможно», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк.

В инфоцентре «Крымский мост» сказали, что исследования на участке, где была обнаружена древняя усадьба, продолжаются.

«Археологический объект будет сохранен, как и все уникальные артефакты, найденные в период проектирования и строительства Крымского моста и подходов к нему. Говорить о возможных проектных изменениях преждевременно, это предстоит изучить. В любом случае это не повлечет значительных корректировок и на сроках сдачи объекта не отразится», — цитирует сообщение инфоцентра РБК-Краснодар.

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