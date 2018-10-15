На ж/д станции Усть-Лабинская задержали мужчину с обрезом

Местного жителя задержали на территории товарного двора станции.

Мужчину доставили в пункт полиции, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него одноствольный обрез гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖК» 32 калибра 1958 года выпуска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанный пояснил полицейским, что нашел ружье в одном из сараев, не принадлежащих ему. При помощи подручных средств он переделал ружье в обрез. Использовать оружие мужчина не собирался.

Эксперты криминалистического центра исследовали находку и выяснили, что обрез относится к огнестрельному оружию и пригоден для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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