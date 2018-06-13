На ж/д станции в Олимпийском парке Сочи изменили схему прохода

Это связано с усилением мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. Болельщики, которые прошли проверку на других станциях, с платформы смогут беспрепятственно попасть в город. Те, кто собирается уехать из парка, должны будут задержаться на досмотр.

Вся станция стала так называемой «чистой зоной». На территории появились железные ограждения, попасть к поездам со стороны стадиона «Фишт» можно только через временный досмотровый шатер на привокзальной площади. В нем — 25 рамок металлодетекторов и десять рентгеновских установок.

«Это позволит разграничить пассажиропотоки, принять большое количество гостей и участников соревнований, не смешивая их друг с другом. В целом пропускная способность вокзального комплекса повысилась на 70%», — пояснила начальник вокзала «Олимпийский парк» Элла Мкртычан.

За час через шатер смогут пройти больше 14 тыс. человек. Но длинных очередей не будет, обещают железнодорожники. На вокзале установлены указатели и информационные стенды, а коридоры движения организованы так, чтобы каждый человек мог быстро сориентироваться. Если возникают заминки, на помощь приходят сотрудники Северо-Кавказской железной дороги. В дни проведения матчей чемпионата мира на вокзале будут дополнительно дежурить 150 волонтеров. Особый режим продлится до 25 июля включительно.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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