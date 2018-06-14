На ж/д вокзал Адлера прибыл двухэтажный поезд с футбольными фанатами

Первый скоростной поезд из Москвы в Сочи доставил сотни болельщиков.
Двухэтажный состав отправился с Казанского вокзала столицы и мчался ровно сутки. В пути сделали три остановки: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Туапсе. Поклонники игры ехали не только с ветерком, но и с комфортом. В вагонах прохладно и есть бесплатный WI-FI.
«Состав поезда прибыл с населенностью более 80%, все пассажиры остались довольны. С помощью переводчиков все необходимые оборудование и системы были разъяснены зрителям и болельщикам чемпионата мира», — сказал первый заместитель начальника Северо-Кавказского филиала федеральной пассажирской компании Игорь Поляков.
«У нас был номер люкс, все прекрасно, кондиционер, телевизор даже», — рассказал житель Московской области Андрей Аникин.
Оценить такие условия, причем бесплатно, смогут более 2,5 млн пассажиров, которые будут перемещаться между городами-участниками чемпионата.
Прибывшие из Москвы в Сочи фанаты, едва преодолев перрон, смогли взять пас от Забиваки. Символ чемпионата мира по футболу установлен прямо у входа в ж/д вокзал Адлера. Те, кто не был готов после долгого пути играть, могли на удачу дать пять спортивному волку. Не обошлось без селфи с ним.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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