На ж/д вокзале Краснодар-1 планируют поднять платформы и установить эскалаторы

На вокзале собираются провести реконструкцию. По информации дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», проектно-изыскательские работы будут завершены в 2018 году.

В рамках проекта на вокзале планируется реконструкция трех платформ, после которой вторая и третья платформы станут выше — они будут подняты до уровня выхода из поезда. Предусмотрено строительство пешеходного перехода на уровне второго этажа со спусками на пассажирские платформы.

Здание вокзала хотят оборудовать лифтами и эскалаторами, обустроить кассы открытого типа, а также адаптировать пространство для более удобного использования маломобильными группами населения.

На вокзале внедрят ряд новых сервисов — электронную очередь, центральную систему информирования пассажиров, систему энергосбережения «умный вокзал», мобильную навигацию.

«Все работы планируется выполнить в условиях действующего вокзала в поэтапном порядке без ухудшения качества обслуживания пассажиров. Основные характеристики вокзала Краснодар-1 и сроки производства строительно-монтажных работ будут известны после завершения проектно-изыскательских работ по реконструкции вокзального комплекса, — рассказал главный инженер Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Игорь Гуленко.

Объем денежных средств, которые будут потрачены на проектно-изыскательские работы и на реконструкцию ж/д вокзала, не уточняется, сообщает РБК-Краснодар.

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