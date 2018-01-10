На зимних каникулах увеличился рост турпотока в Краснодарский край

Ростуризм отметил, что турпоток в некоторые регионы России в новогодние каникулы вырос на 4-8%. Наибольший рост наблюдался на курортах Кубани.

Также турпоток вырос в Калининградскую область, Москву и Санкт-Петербург.

По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Евгения Кудели, высокий туристический сезон еще не завершился. Некоторые продолжают отдыхать в санаторно-курортных комплексах. Большинство россиян остались на южных российских курортах.

Куделя подчеркнул, что в этом году на горячую линию Ростуризма почти не поступали жалобы туристов на проблемы, связанные с отдыхом, сообщает «Интерфакс».

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