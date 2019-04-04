На знак качества «Сделано на Кубани» претендуют более 170 местных производителей

В Краснодарском крае началась экспертная оценка товаров, претендующих на знак качества «Сделано на Кубани».

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на конкурс в области качества продуктов «Сделано на Кубани» подали заявки более 170 организаций и индивидуальных предпринимателей. Продукцию будут оценивать до 11 апреля. Специалисты проанализируют качество молочных, мясных, рыбных продуктов, а также непродовольственных товаров и товаров производственно-технического назначения.

По словам главы департамента Романа Куринного, качество продукции зависит от многих критериев, начиная от сырья и технологий производства, заканчивая профессиональным подходом к работе каждого сотрудника.

Право использовать знак качества «Сделано на Кубани» в рекламных целях дается на два года. Обязательное условие для предприятий — поддерживать качество товара на должном уровне.

После экспертной оценки специалисты подготовят отчеты по каждой группе товаров. В них укажут баллы по различным критериям. Товары проверят на соответствие маркировки предъявляемым требованиям.

В конце апреля состоится заседание конкурсной комиссии, на котором определят победителей. Награждение пройдет в мае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе стартовал третий конкурс для производителей «Сделано на Кубани». Продукцию «Сделано на Кубани» планируют продвигать в первую очередь при проведении краевых и федеральных выставок и конкурсов. На полках магазинов товары со знаком качества будут выделять визуально. В 2018 году знак «Сделано на Кубани» получили 158 товаров местных производителей.

Сам конкурс разработан и учрежден по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.