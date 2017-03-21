Набережную Геленджика начнут патрулировать казаки

В Геленджике с 1 мая казаки начнут патрулировать набережную. Об этом 21 марта сообщил заместитель главы Краснодарского края Николай Долуда на заседании постоянно действующего координационного совещания и антитеррористической комиссии в регионе.

Соответствующее поручение дал губернатор края Вениамина Кондратьева. По словам Долуды, с 1 мая будут созданы казачьи ЧОП, которые берут под охрану муниципальную собственность на набережной.

Мэр курорта Виктор Хрестин пояснил, что сегодня уже есть договоренность, чтобы 68 казаков патрулировали набережную. Одновременно будут дежурить 30 человек.

«Присутствие казаков создаст комфортное нахождение на набережной как для жителей, так и для гостей города, поддержит правопорядок», — считает Вениамин Кондратьев.

По словам Хрестина, набережная курорта полностью находится под видеонаблюдением. Там установлено более 400 камер, планируется появление еще 200. Операторы мониторят ситуацию круглосуточно.

«Такой охват — гарант того, что курортный сезон пройдет штатно и без ЧП. Главное, чтобы эти камеры отражали фактическую обстановку в городе, способствовали раскрытию преступлений и их предупреждению», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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