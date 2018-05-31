Набережную в Новороссийске обустроит бюро знаменитого архитектора Захи Хадид

В Краснодаре подвели итоги Международного конкурса на разработку концепции развития части набережной имени Адмирала Серебрякова.

В конкурсе, результатом которого стала комплексная концепция крупнейшего в Новороссийске кластера в сфере делового туризма и MICE-услуг, приняли участие компании со всего мира.

Победителем стал проект международного консорциума Zaha Hadid Architects, лидер которого — британское архитектурное бюро Захи Хадид. В состав консорциума также вошли специалисты из России и Германии.

Команда предложила расположить на набережной динамичную композицию из девяти зданий, которые на разных уровнях соединены между собой проходами, площадями и подиумами, а также имеют продолжение в виде причалов, уходящих в море, сообщается сайт конкурса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске на развитие туркластера в 2018-2021 годах направят 7 млрд рублей.

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