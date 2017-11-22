Набиуллина подсчитала индекс оливье и селедки под шубой

Стоимость продуктов для приготовления оливье за год выросла на 1,2%, до 312 рублей.

Продукты для селедки под шубой подешевели на 0,9%, до 150 рублей. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются. Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними — цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салаты оливье и селедка под шубой. Оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей, селедка подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что по последним данным инфляционные ожидания россиян находятся на уровне 8,7%.

Банк России ожидает, что инфляция в России не превысит 3% по итогам текущего года, а в первом полугодии 2018 года несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%, сообщает ТАСС.

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