Набиуллина: в России нет предпосылок для снижения ключевой банковской ставки

Об этом глава Центрального банка РФ сообщила на пресс-конференции в Сочи 4 сентября.

Она отметила, что рост инфляции незначительно опережает ожидания, но большинство факторов говорят о том, что текущая ставка будет сохранена. Также на встрече обсудили принятую в этом году стратегию по обеспечению финансовой доступности банковских услуг для населения.

«Через интернет, дистанционно могут управляться 92% банковских счетов физических лиц. Пользуются этим 45%. Есть так называемая ментальная доступность финансовых услуг. Не все готовы пользоваться ими дистанционно, даже если есть технологические возможности», — сказала Эльвира Набиуллина.

Кроме того, планируется открывать офисы и мобильные пункты банков в поселках и на хуторах. Необходимо улучшить работу по защите прав клиентов и обеспечить защиту инвесторов от финансовых рисков в России.

Встреча с журналистами прошла в рамках подготовки к международному форуму Альянса за финансовую доступность. В этой организации состоят 93 страны, за последние десять лет ей инициированы 384 экономические реформы в разных государствах. Как отметил руководитель альянса Альфред Ханнинг, Россия добилась серьезных успехов в части банковского регулирования и развития финансовой доступности для населения. Официальное открытие форума состоится 5 сентября в медиацентре Олимпийского парка.

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