Началась командировка руководства и ответственных сотрудников в Сингапур

В рамках государственного визита главы нашего государства в Республику Сингапур 17 января текущего года делегация Узбекистана выехала в Сингапур с целью выполнения поставленных задач по организации краткосрочных стажировок для государственных служащих в этой стране.

В ходе визита запланированы переговоры в ведущих учебных заведениях, таких как Школа государственной политики Ли Куан Ю, Сингапурский институт управления туризмом, Академия PSB.

На встречах также будут обсуждаться вопросы организации обучающих курсов, направленных на формирование необходимых навыков для эффективной и результативной государственной службы, руководства, важных отраслей экономики.

В ходе визита, В первый день была организована встреча в Институте управления туризмом Сингапура.