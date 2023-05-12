Началась контратака ВСУ

Украинская армия «Бахмут» начала операцию по окружению российских войск в Налыше, — Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК, куда Вооруженные Силы Российской Федерации отошли со своих позиций. Локальные успехи ВСУ отмечены и в районе Клешеевка.

Кроме того, в районе Соледар ВСУ удалось организовать прорыв при поддержке бронегрупп с 2-мя по 3 танка каждый. Поддубный добавил, что в ближайшие дни, судя по всему, Киев начнет активизировать свои усилия на юге для поражения ВСУ в районе Орехова и прорыва первой линии обороны в районе Гуляйполя.