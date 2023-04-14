Началась внезапная проверка Тихоокеанского флота

Россия Тихоокеанский флот Федерации приведен в полном составе в высшую степень боевой готовности и готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Шойгу.
Внезапная проверка Тихоокеанского флота будет проводиться в три этапа:
На первом этапе флот будут приведены в полную боевую готовность. , будут проинспектированы подразделения ПВО и авиации.
На втором этапе из баз в районы боевой подготовки будут выведены войска постоянной готовности, а на третьем – будут разработаны учебно-боевые задачи.
Об этом сообщил его начальник Генштаба Валерий Герасимов.