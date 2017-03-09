Начальником ГУ МЧС России по Краснодарскому краю стал Александр Тарарыкин

Президент России Владимир Путин 9 марта назначил полковника внутренней службы Александра Тарарыкина главой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Как пояснили интернет-порталу «Кубань 24», последние полгода и. о. начальника ГУ МЧС по региону был Иван Колонтай.

Ранее Тарарыкин был заместителем начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности.

Александр Тарарыкин родился 1 октября 1978 года в Майкопе. В 2002 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Начинал карьеру в подразделениях УГПС Московской области на должностях инспектора ГПН, начальника ПЧ-80 г. Королева.

В 2005 году переведен по службе на Кубань. С 2005 по 2012 год занимал должности в службе пожаротушения Центра управления силами, заместителя начальника ЦУС ФПС, старшего оперативного дежурного ЦУКС, начальника Центра управления в кризисных ситуациях. В 2013 году назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по антикризисному управлению.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

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