Начальником управления муниципального контроля мэрии Краснодара стал Дмитрий Водолацкий

Его кандидатуру на должность согласовали 22 марта на заседании городской думы.

Заседание провела председатель гордумы Вера Галушко. Участие в нем принял мэр Евгений Первышов.

«Дмитрий Водолацкий с 2017 года до сегодняшнего дня работал в управлении муниципального контроля в должности заместителя, вошел в курс дела, справляется с возложенными обязанностями. Рассчитываю, что он повысит эффективность работы управления по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере застройки и использования городских территорий», — сказал Евгений Первышов.

Дмитрий Водолацкий родился в городе Азове в Ростовской области. В 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ в Москве, в 2010 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. С 2015 года занимал должность начальника отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства (Москва), сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Все новости по теме:

Кадровые изменения кубанской власти

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник