Начальником здравоохранения Краснодара стала Екатерина Устинова

Ее кандидатуру согласовали депутаты гордумы 28 ноября на 44-м заседании.

«Екатерина Сергеевна имеет опыт работы как в медицинских учреждениях кубанской столицы, так и в муниципальных органах власти, с 2014 года работает в городском управлении здравоохранения», — сказал начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.

Екатерина Устинова окончила Ростовский государственный медицинский университет, работала в поликлиниках № 2 и 25 в Краснодаре, была заместителем начальника управления здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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