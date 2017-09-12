Началось обучение волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На нем будут задействованы 5 тыс. добровольцев. Из них около 140 — жители олимпийской столицы.

Программу курсов разработала Ассоциация волонтерских центров с учетом проведения международных событий. Таких, как Олимпийские и Паралимпийские игры, «Формула-1» и Кубок конфедераций. Опыт работы на таких соревнованиях имеют и большинство добровольцев, которые будут трудиться на фестивале молодежи.

«Мы будем помогать участникам фестиваля ориентироваться в городе. Встречать их, провожать. Будем работать в аэропорту, рассказывать о нашем городе. Это интересно для меня — показать иностранцам и иногородним участникам фестиваля наш город, представить его с наилучшей стороны», — поделилась волонтер Анна Поршнева.

Изначально заявки на участие подали более 35 тыс. желающих. Конкурс составил семь человек на место, в активных регионах — 30. Возраст волонтеров от 16 лет. Обязательное условие — знание английского языка. Сейчас добровольцев знакомят с рабочим графиком, культурами других стран и имитируют стрессовые ситуации, с которыми может столкнуться каждый.

«Ситуации могут быть разными. Сегодня приехал иностранец, он не может найти ту или иную площадку. Ты не понимаешь, о какой площадке он говорит. И здесь ты должен очень быстро собраться, в течение 30 секунд — минуты найти правильный ответ», — рассказал тренер дирекции по работе с волонтерами Всероссийского фестиваля молодежи и студентов Федор Мольков.

Сейчас по всей стране проходит первый этап обучения волонтеров. На следующих занятиях добровольцев познакомят с инфраструктурой и объектами, которые задействуют на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

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