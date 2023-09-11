Начался процесс импичмента президенту Грузии

Президенту Грузии против Саломе Зурабишвили начался процесс импичмента.

Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента подтвердил подлинность подписей большинства депутатов, необходимых для начала процесса импичмента .

Судья Ираклий, член фракции «Грузинская мечта» Кадагишвили заявил, что С.Зурабашвили грубо нарушил требования конституции. Они будут переданы в Конституционный суд.

Напоминаем, что 1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» начала кампанию по сбору подписей по импичменту С.Зурабишвили.

31 августа С.Зурабишвили посетила Европу для встречи с лидерами зарубежных стран с целью поддержать кандидатуру Грузии в Евросоюз. Правительство Грузии посчитало его визит нецелесообразным.

Для импичмента президенту достаточно согласия 2/3 депутатов. Правящая партия имеет в парламенте 84 депутата. Для импичмента необходимо 100 голосов. Подписей 50 депутатов достаточно, чтобы начать процесс выражения недоверия.