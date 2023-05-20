Начался второй тур президентских выборов в Турции

Второй тур президентских выборов в Турции, процесс голосования за зарубежные представительства запланирован на 20-21 мая.

Сегодня наши турецкие братья участвуют в важном политическом процессе в жизни страны. используя свои права в иностранных представительствах Турции. В частности, в здании Генерального консульства Турции в Самарканде организован избирательный участок, проходят процессы голосования граждан Турции в Самарканде и близлежащих районах. Об этом сообщает УзА.

– В первом туре президентских выборов приняли участие 88 процентов населения нашей страны, – сообщил начальник избирательного участка Генерального консульства Турции в Самарканде Салих Джанер. . – Ожесточенная борьба на первом этапе и проведение второго этапа выборов являются доказательством того, насколько в Турции соблюдаются демократические принципы. На сегодняшний день избирательные участки для граждан за пределами страны установлены в 169 местах, принадлежащих 151 представительству в 73 странах мира. Созданы условия для того, чтобы граждане Турции за границей могли голосовать на выборах в этих пунктах.

Голосование на выборах продолжается.