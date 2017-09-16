Национальные общины Армавира поздравили край на разных языках

Торжества, посвященные 80-летию края, идут во всех муниципалитетах региона.

На прямую связь вышел Армавир. Юлия Кишинева рассказала, что там подготовили для жителей и гостей города.

Жители Армавира гуляют буквально с самого утра. На центральной площади с каждой минутой все больше и больше людей. Здесь установили сразу две сцены. Одна — для дневных концертов, на другой звезды российской эстрады будут поздравлять горожан с праздниками. Это будет вечером, а пока свои номера показывают детские коллективы.

В Армавире также заложили новый сквер в честь 80-летия Краснодарского края. В самом центре установили огромную цветочную скульптуру. Жители города высадили деревья. Через несколько лет здесь будет настоящая липовая аллея.

После масштабной реконструкции открылась площадь 40-летия Победы. Это место — визитная карточка города, потому что там стоит знаменитый боевой танк ИС-3 времен Великой Отечественной войны. Здесь уложили новую тротуарную плитку, оборудовали зоны освещения, установили лавочки для отдыха и не забыли даже о ландшафтном дизайне. Все работы взял на себя Армавирский бронетанковый завод.

«И 70 лет заводу, и открытие площади, и 80 лет Краснодарскому краю, и 225 лет казачеству — это такой букет праздников, которые нужно отмечать. Я и армавирцев, и гостей поздравляю с этими праздниками», — сказала жительница Армавира Елена Ублинская.

Молодежь Армавира поздравила край флешмобом. Молодые люди выстроились в цифру 80, растянули огромный флаг Кубани и надули сотни шаров цветов региона. Результат работы снимали с высоты птичьего полета.

«Желаю Кубани расцветать, быть таким же красивым регионом, самым лучшим, самым первым», — рассказала жительница Армавира Анастасия Звыкова.

Самые необычные поздравления региону приготовили национальные общины Армавира. В городском парке они накрыли столы, где можно попробовать блюда разных народов мира. Каждая община на своем языке поздравила Кубань с днем рождения.

Окончанием праздника станет грандиозный фейерверк.

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