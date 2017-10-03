Национальные общины Сочи отметили мусульманский праздник День Ашура

Дату отмечали в ауле Наджиго Лазаревского района. Среди гостей были представители всех диаспор Сочи.

Это один из главных и особо почитаемый религиозный праздник в календаре мусульман всего мира — День поминовения пророков.

«Это действительно дружба. Наш район и город всегда отличались дружбой, теплотой между национальными структурами и общинами. И, конечно, мы этим гордимся», — сказал глава администрации Лазаревского района Сочи Сергей Бражников.

На этот день согласно Корану приходятся сотворение небес, земли, ангелов и первого человека — Адама. Поэтому в День Ашура мусульмане призывают всех верующих молиться о мире на земле и благополучии в каждой семье. Подарком гостям стало выступление адыгского ансамбля «Шапсугия» и других творческих коллективов.

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