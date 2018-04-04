Над Красной Поляной образовалось редкое лентикулярное облако

По словам туристов, оно было очень похоже на летающую тарелку.

Однако то, что можно было принять за НЛО, оказалось лентикулярным облаком, которое еще называют линзовидным. Это довольно редкое природное явление. Оно возникает на гребне воздушной волны, когда влажные потоки стремятся вверх и обволакивают вершину горы.

Сходства с летающими тарелками добавляет и необычное поведение облака. Дело в том, что визуально оно практически неподвижно, даже при сильном ветре. Отсюда и эффект зависшего летательного объекта.

Для самолетов туча может представлять опасность из-за турбулентности. По словам метеорологов, появление линзовидного облака может предвещать приближение атмосферного фронта. Так что вполне возможно, что погода в Сочи резко изменится в ближайшее время.

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