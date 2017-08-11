Над строящимся мостом через Керченский пролив запретили летать ниже 1 км

Запрет на полеты ввели для обеспечения безопасности на время строительства транспортного перехода.

Согласно приказу Минтранса России от 28 апреля № 171, полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до 1 тыс. м. Ширина зоны — 3 км, протяженность — вся длина моста.

Нарушителей запрета на полеты ждет штраф от 3 до 500 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 августа по 4 сентября в отдельных районах пролива запретят судоходство. Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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