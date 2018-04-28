Над Землей в середине мая пройдет магнитная буря

28 апреля в 08:10

Буря средней силы — второго уровня по пятибалльной шкале — ожидается 17 мая.

Астрономы отмечают, что магнитные бури уровня G2 могут приводить к слабым колебаниям в энергетических системах и оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. В дни бури на высоких широтах от 60 градусов и выше будут наблюдаться солнечные сияния.

Магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая, сообщает РИА «Новости».

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