Надежда Цапок прекратила заниматься предпринимательской деятельностью

Заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя она подала в налоговые органы Краснодарского края 13 ноября.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 20 ноября местная инспекция ФНС вынесла решение о регистрации этого заявления.

Цапок зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2004 году. Среди видов ее деятельности значилось выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, переработка и консервирование мяса, оптовая торговля зерном, масличными семенами, сахаром.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, банда которого действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Цапок умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кущевский районный суд 17 декабря 2014 года приговорил Надежду Цапок к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество с землей. Краснодарский краевой суд 27 февраля 2015 года удовлетворил апелляцию гособвинителя и лишил Надежду Цапок трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 770 га.

В августе 2015 года Надежде Цапок утвердили обвинение по еще одному уголовному делу. По версии следствия, женщина и две ее сообщницы по подложным документам присвоили себе 187 га земли сельскохозяйственного назначения в Кущевском сельском поселении. Гособвинение 9 июня попросило приговорить подсудимую к 7,5 годам колонии со штрафом в 500 тыс. рублей. Надежда Цапок 1 июля выступила в суде с последним словом. Кущевский районный суд 12 июля 2016 года, согласившись с доказательствами гособвинителя, приговорил Надежду Цапок к 7,5 годам колонии.

В сентябре этого года Цапок вышла на свободу по условно-досрочному освобождению.

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