Наемник в Южной Корее получил условный срок за проникновение на территорию Украины

Ли Гын, бывший боец ​​спецназа ВМС Южной Кореи и блогер, приговорен к трем годам лишения свободы за проникновение на территорию Украины, где он участвовал в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Суд признал его виновным в нарушении паспортного законодательства. В феврале 2022 года МИД Республики Корея запретил гражданам въезд в Украину. Ли Гын пробыл в Украине около трех месяцев и вернулся домой с травмой в мае прошлого года. Суд отметил, что пребывание блогера в Украине и участие в ее вооруженных силах может создать ненужные проблемы для Южной Кореи.