Наглеют: европейцы обвинили Норвегию в попытке нажиться на экспорте нефти и газа

Скандинавская страна за год в пять раз увеличила свои доходы за счёт продажи нефти и газа по высоким ценам.

В Европе разгорелся новый нефте-газовый скандал. После того, как страны ЕС практически остались без российских энергоносителей, главным поставщиком стала Норвегия. По понятным экономическим причинам, страна не будет отдавать свои ресурсы даром. Не захотели норвежцы и снижать цену для своих «европейских соседей» — из-за этого и попали под шквал критики.

Норвегию раскритиковали из-за нежелания уменьшать стоимость поставляемого ею голубого топлива. Американское издание The Washington Post пишет, что с начала спецоперации России на Украине доходы Норвегии от продажи «голубого топлива» неприлично выросли.

«Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте», — пишет издание.

«Некоторые страны, даже дружественные, ждут от нас оплаты по астрономическим ценам», — заявил о сотрудничестве с Норвегией немецкий министр экономики Роберт Хабек.

Почти похоже высказывались и его коллеги. В Испании говорят о «возмутительных ценах», журнал «Политико» пишет о «денежном наводнении», а издание «Экономист» прямо констатирует, что Норвегия наглеет.

По данным WP, скандинавская страна за год в пять раз увеличила свои доходы за счёт продажи нефти и газа по высоким ценам и большая часть сверхприбылей поступит в норвежский суверенный фонд благосостояния. Сообщается, что в текущем году Осло рассчитывает получить 109 млрд долларов от нефтяного сектора, что на 82 млрд долларов больше, чем в предыдущем.

«Норвегия, продавая газ в Европу, стоит перед выбором: либо проявить солидарность со своими союзниками, либо получить большую прибыль. И в этой дилемме она выбрала второй вариант», — пишет чешское издание iDNES.

В Норвегии обвинения в спекуляции на ценах отвергают, стоимость газа объяснима — цены выросли из-за дефицита на рынке. Кроме того, власти указывают на то, что Норвегия поддержала санкции Евросоюза и выделение военной помощи Украине, а также помогает получать то, в чем Европа сейчас отчаянно нуждается — газ.

В самой стране, между тем, лишь небольшая группа политиков призывает отдавать сверхприбыль от продажи энергоресурсов Украине, а не откладывать в суверенный фонд. Большинство — именно за то, чтобы «помогать своим жителям».

Евросоюз договорился ввести налог на непредвиденную прибыль для некоторых производителей энергоносителей, а также «взнос солидарности» для компаний, добывающих горючее топливо. В ЕС надеются, что и Норвегия, которая не входит в союз, тоже присоединится к подобным мерам или хотя бы немного снизит цены на газ.

Правда, в Норвегии пока воспринимают это без энтузиазма — страна не видит ничего особенного в том, чтобы зарабатывать. Тем более, что надо справляться со своими проблемами: из-за летней засухи цены на электричество в стране сильно выросли — большую часть энергии вырабатывают ГЭС. Всё это повлияло на уровень жизни в стране, так как норвежцы привыкли к дешевой электроэнергии, в стране также много электрокаров.

Еще один неловкий момент заключается в том, что в прошлом году страны ЕС требовали от Норвегии перестать бурить в Арктике из-за изменений климата, а в этом году просят дать скидку на топливо.

После введения санкций против России и ограничения экспорта российских энергоресурсов Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС.

Ранее стало известно, что попытки лидеров Европы найти выход из энергокризиса на саммите в Праге провалились. Шаги для решения проблемы дефицита энергии не выработаны, а «потолок цен» на российское топливо, с которым европейские лидеры связывали большие надежды в преддверии зимы, так и не был принят.

Европейские страны будут вынуждены потратить на борьбу с энергокризисом ни много ни мало 1 трлн евро. Эксперты подсчитали, что такая огромная сумма возникнет в связи со снижением поставок газа из России, роста цен на него и другие энергоносители.

Эксперты прогнозируют рост внутриполитической стабильности в странах Европы. В разных странах вспыхивают протесты с требованием перестать накачивать Украину оружием и наладить отношения с Россией. Всё больше простых жителей понимают, что власти их стран «спускают» бюджеты на Украину, а не на то, чтобы помочь им выжить в условиях серьезного роста цен на продукты, коммунальные услуги, энергоносители.

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