Награды вручены юным футболистам

Известно, что Президент Республики Узбекистан Согласно указу Шавката Мирзиёева, наряду с группой наших юных спортсменов, защищающих честь нашей страны, добиваясь высоких результатов на престижных соревнованиях, члены Молодежной и олимпийской национальной сборной по футболу Аббасбек Файзуллаеву, Абдугадиру Хусанову и Умарали Рахмоналиеву в преддверии Дня независимости вручена медаль «Строитель будущего».

Вчера глава Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалам Азизов торжественно вручил эти награды нашим перспективным молодым игрокам.

Игроки, их тренеры, родственники, принявшие участие в церемонии, отметили, что в нашей стране реализуются комплексные реформы в сфере развития и популяризации спорта.

Они высказали свое мнение о заботе, проявленной в пропаганде здорового образа жизни среди населения, воспитании нашей молодежи в духе любви и верности Родине.