Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Кубани

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах банки привлекли средства клиентов на 2,6 трлн рублей.

Объем привлеченных денег в ЮФО и СКФО с начала года увеличился на 3,7% и 1,1%. Общероссийский показатель вырос на 3,5%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Преобладающий объем средств — 75% — приходился на вклады населения. По данным на 1 октября, в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,5 трлн рублей, в СКФО — 380 млрд рублей. Рост к началу года составил 3,4% и 2,7% соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 2,3%.

Средняя доходность вкладов населения ЮФО и СКФО в сентябре составила 5,1%. Основная часть денег населения привлечена в национальной валюте.

Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края. Показатель составил 685 млрд рублей. В Ростовской области объем сбережений составил 453 млрд рублей, в Ставропольском крае — 229 млрд рублей.

По сравнению с началом года увеличились средства индивидуальных предпринимателей. В ЮФО показатель увеличился на 41,5% и составил 59,2 млрд рублей, в СКФО — на 24,9%, составив 13,2 млрд рублей.

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