Найденную в краснодарском бэби-боксе девочку заберет служба опеки

Четырехмесячного младенца нашли в Краснодарской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Врачи уже сделали необходимые анализы, ребенок абсолютно здоров.

«В 22:37 ребенок был доставлен в отделение реанимации, где был проведен ряд антропометрических исследований. Вес ребенка составил 5 кг 400 г, рост — 61 см. Были уведомлены все заинтересованные структуры», — рассказал заведующий детской реанимацией краснодарской БСМП Игорь Качанов.

Специалисты службы опеки заберут девочку из больницы 5 июля.

Это 25-й младенец, которого оставили в бэби-боксах Кубани. В регионе есть пять таких приемников: два в Краснодаре и по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России первый бэби-бокс установили в Сочи в 2011 году. Через месяц в нем нашли новорожденную девочку.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник