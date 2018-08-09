Найденные в Сочи во время олимпийской стройки артефакты покажут в музее

Музей археологии откроется в курортном комплексе «Роза Хутор» на Красной Поляне в августе.

Как сообщил журналистам заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский, в основу экспозиции лягут находки, сделанные в этих местах во время строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах.

В музее применены современные форматы экспонирования, когда традиционные выставочные приемы дополняются интерактивными технологиями. Экспозиция начинается c истории образования Кавказских гор и последовательно повествует обо всех периодах истории.

Белокобыльский пояснил, что посетители музея смогут увидеть копии различных артефактов: орудия труда, оружие, предметы быта, женские украшения. При этом часть предметов восстановлена в первоначальном историческом виде благодаря технологиям дополненной реальности: сравнить археологические находки и реконструкции можно будет с помощью специального мобильного приложения или музейного планшета.

Среди интерактивных объектов также будут комплексы «Карта памятников и артефактов», «Животные Каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», мега-книга «Приключения барона Торнау».

Как рассказал Белокобыльский, особое место в экспозиции будет занимать так называемая стела Волчицы, которая в интерактивном режиме воспроизводит легенду о древнем святилище. Это сакральное место на территории курорта — огромный камень в виде лежащего с поднятой головой волка, к которому ведет тропа, проложенная древними людьми между валунами. Археологи определяют этот камень как место древних ритуалов, сообщает ТАСС.

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