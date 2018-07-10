Найденный в Анапе фрагмент тарелки передали в фонд музея «Горгиппия»

10 июля в 15:57

В Анапе нашли фрагмент древнегреческой тарелки с ионийской росписью. Предмет с изображением головы льва относится к седьмому веку до нашей эры.

Обнаружили реликвию на одном из строительных участков по улице Ленина. Передали особо ценную находку в местный музей.

«Можно сказать, что это уникальные находки для нашей территории. Здесь самый ранний фрагмент античной посуды датируется VI веком до нашей эры. Здесь мы видим морду льва в профиль. Первая расписная керамика была с изображением животных, птиц, геометрические узоры, солярные символы. Здесь мы видим солнышко», — отметила заведующая фондами Анапского археологического музея Ольга Галут.

По словам специалистов, много веков назад тарелка служила сувениром и украшала чей-то дом. Об этом свидетельствует характер рисунка. Сделана она была не на территории Анапы. Скорее всего, предполагают историки, ее привезли переселенцы.

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