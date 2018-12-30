Жилье им предоставили по краевой программе «Дети Кубани».
В 2018 году Тихорецкий район получил из регионального бюджета более 45 млн рублей. Эти деньги позволили 37 жителям муниципалитета обрести свой дом.
С 2009 года в районе 259 детей-сирот обеспечены жильем, на эти цели было направлено более 286 млн рублей.
Всего на Кубани за пять лет более 6 тыс. детей-сирот переданы ключи от новых квартир.
В преддверии нового года на улице Чапаева открыли парк в честь 80-летия образования Краснодарского края.
Парк построили в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Установили детские игровые комплексы, скамейки, светильники, подготовили площадки для спорта, игр и воркаута, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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