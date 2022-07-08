Налоговые вычеты и софинансирование: в РФ хотят изменить правила получения пенсионных накоплений

Государству необходимо стимулировать граждан к долгосрочным вложениям в пенсию.

В России задумали изменить правила получения пенсионных накоплений. Для получения налогового вычета и софинансирования от государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на нескольких информированных источников.

Издание уточняет, что окончательное решение пока не принято, но такой вариант рассматривается, так как государству необходимо каким-то образом стимулировать граждан к долгосрочным накоплениям, чтобы привлечь в экономику «длинные деньги».

Предполагается, что главным требованием станет долгосрочность — заключение пенсионного договора минимум на 10 лет. При этом указывается, что лишь в этом случае россияне смогут претендовать на получение налогового вычета и софинансирования, которое предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Однако все эти возможности только обсуждаются.

Сейчас Минфин разрабатывает «инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами», ранее сообщил РБК глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что в первую очередь это могут быть налоговые вычеты.

Так, планируется, что вычет в размере НДФЛ (13%) можно будет получить с максимального ежегодного взноса в 400 тысяч рублей (с них вернется 52 тысячи). Обсуждалось, что взносы могут составить до 6% от заработной платы, а максимальный вычет — достигать 120 тысяч рублей, но от этой идеи отказались.

Еще одним стимулом может стать софинансирование государства. Однако этот вопрос пока остается в подвешенном состоянии. Антон Силуанов ранее говорил, что такой механизм подойдет для людей с низким доходом, которые нуждаются в более серьезной поддержке. Обсуждалась и возможная сумма взноса по госсофинансированию — 12 тысяч рублей в год. Подключиться к похожей программе можно было в 2008-2014 годах, для тех, кто успел, она действует и сейчас — государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей.

Один из источников «Известий» заявил, что 12 тысяч рублей в год — незначительная сумма, которая не станет стимулом для граждан участвовать в добровольных накоплениях. По его мнению, сумма должна быть в два-три раза больше.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что налоговый вычет с 400 тысяч рублей выглядит вполне адекватным, но без софинансирования он вряд ли будет достаточной мотивацией для людей вкладывать деньги так надолго.

Правила для долгосрочных сбережений должны быть устойчивыми и неизменными, чтобы население доверяло им, считает ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Кроме того, он считает, что важно дать гражданину возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств, ориентируясь на свои предпочтения и наличие нескольких конкурентных предложений.

Проблема с накопительной частью пенсии существует с 2014 года. Тогда заморозили накопительную часть госпенсии, новые обязательные отчисления на индивидуальный счет сотрудников работодатели не делают. С 2016 года периодически предлагаются новые решения с переводом части средств в новые продукты, но пока приемлемого не найдено.

Как уточняют «Известия», к 15 июля этого года правительство и Центробанк должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений россиян. Именно такое поручение по итогам инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет» дал президент Владимир Путин.

Опрос, проведенный в 2021 году, показал, что большинство россиян не понимают правила формирования пенсии. О том, как формируется будущая пенсия, знают всего 8% жителей страны, при этом 89% интересуются этим вопросом. 51% опрошенных сообщили, что пытались разобраться в вопросе формирования пенсии, но для них «всё оказалось слишком сложно». 30% респондентов рассказали, что слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии (страховой и накопительной), но не поняли, как это работает. 11% заявили, что вообще не интересуются этой темой.

Другой опрос показал, что большинство россиян (более 50%) собираются самостоятельно копить на пенсию, а у 12% уже есть накопления на старость. 28% заявили, что не планируют копить.

По мнению опрошенных, лучший способ копить на пенсию — открыть вклад или накопительный счет, купить акции, облигации или недвижимость.

Ранее россиянам раскрыли, как «купить» у государства спокойную старость. Законы России разрешают гражданам докупить недостающий для пенсии стаж, причем, половину, а это 7,5 лет. Начиная с 2024 года для получения страховой пенсии гражданам России необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Также были названы четыре возможных способа накопить на достойную пенсию. Это средства, которые обеспечат человеку достойную и комфортную жизнь на пенсии. Эксперты советуют начать формировать свои накопления не позднее 35-40 лет.