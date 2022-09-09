«Нам выгодно, Китаю выгодно, Европа плачет»: политолог оценил хитрый план России и Китая по газу

Политолог Ростислав Ищенко: Россия сократила поставки газа в Европу только после того, как нашла новые рынки сбыта.

Политолог Ростислав Ищенко в интервью порталу «Украина.ру» оценил договор России и Китая о поставках газа, который позволил нашей стране добиться независимости в плане экспорта голубого топлива за рубеж и заставил Европу платить за него втридорога на фоне санкций. Эксперт заявил, что совместный маневр России и Китая заставил Европу жалеть о том, что она не смогла договориться с Москвой.

Он отметил, что Россия проделала серьезную работу по выходу из зависимости от ЕС – открылась возможность переориентировать поставки топлива в Китай и другие восточные страны, и это развязало руки Москве в вопросе политических и экономических ответов на нападки Запада.

Эксперт напомнил. что Россия сильно ограничила поставки СПГ в Европу по собственной инициативе. После этого турбины «Северного потока – 1» стали выходить из строя, что сделало еще меньшими поставки газа в Старый свет. “Но это произошло только после того, как мы нашли другие рынки сбыта своего газа. Европа сейчас все равно покупает российский газ, но не из России», — отметил Ищенко.

Ростислав Ищенко

По его словам, страны ЕС вынуждены закупать российское топливо у третьих стран. Это выгодно и для России, и для государств-посредников, а вот Европе приходится мириться с растущими ценами и искать выход из кризиса, виновницей которого она сама и является. «Нам выгодно, Китаю выгодно, Европа плачет», — описал положение дел Ищенко.

Он заявил, что российская экономика смогла справиться с тяжелой ситуацией благодаря тому, что все последние годы проводила политику переориентации экспорта и диверсификации рисков. “Работа шла не только по импортозамещению, но и по «экспортозамещению». Мы искали новых партнеров, которые купят то, что мы не продадим Европе и США», — заключил Ищенко.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители тем странам, которые будут нарушать ранее заключенные контракты на поставку нефти и газа. При этом говоря о попытках навязать РФ свои условия в сфере энергетики он вспомнил сказку «О лисе и волке».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье. Высокопоставленный чиновник назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.

А издание The New York Times отмечало, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к созданию нового мирового энергетического порядка. По мнению авторов статьи, Запад стремится ослабить Россию и уменьшить ее доходы от продажи энергоресурсов, но это опасная затея. Предыдущие запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно отражается на мировой экономике.

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