Нападающий ФК «Краснодар» Сулейманов подписал новый контракт с клубом

Детали и сроки нового контракта с 19-летним Магомедом-Шапи Сулеймановым не разглашаются.

Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В этом сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей. На его счету также три гола в восьми матчах Лиги Европы, сообщает «Чемпионат».

После 20 туров «Краснодар» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведет 31 марта на своем поле с «Анжи».