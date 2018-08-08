Нападающего ФК «Краснодар-2» дисквалифицировали на два матча

Германа Онугху удалили в матче второго тура ФНЛ против «Тюмени».
«Принято решение дисквалифицировать Онугху за грубую игру на два матча», — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Таким образом, футболист пропустит матчи «Краснодара-2» с «Тамбовом» (8 августа на выезде) и «Чертаново» (12 августа дома).
Заседание КДК РФС состоялось 8 августа в Доме футбола в Москве, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22-летний нападающий перешел в клуб из «Волгаря» летом.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту