Нападающего ФК «Краснодар-2» дисквалифицировали на два матча

Германа Онугху удалили в матче второго тура ФНЛ против «Тюмени».

«Принято решение дисквалифицировать Онугху за грубую игру на два матча», — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Таким образом, футболист пропустит матчи «Краснодара-2» с «Тамбовом» (8 августа на выезде) и «Чертаново» (12 августа дома).

Заседание КДК РФС состоялось 8 августа в Доме футбола в Москве, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22-летний нападающий перешел в клуб из «Волгаря» летом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник