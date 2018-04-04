Нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова за мат оштрафовали на 60 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал форварда горожан за нецензурные выражения в матче с махачкалинским «Анжи».

«Мы пришли к выводу, что речь идет о признаках неспортивного поведения. Смолов оштрафован. При исследовании всех документов мы пришли к выводу, что ненормативная лексика от Смолова была вызвана именно эмоциональной составляющей, а не относилась к какому-то конкретному лицу, не было адресного оскорбления», — цитирует председателя КДК РФС Артура Григорьянца «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 1 апреля на последних секундах матча упустил победу над «Анжи». При счете 1:0 в пользу «быков» на 85-й минуте Смолова заменили. Уходя с поля под свист трибун, футболист выругался матом. Смолов извинился за это.

«Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», — написал Смолов в своем микроблоге в Twitter.

КДК возбудил дело в отношении игрока ФК «Краснодар» Смолова за мат во время игры.

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