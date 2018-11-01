Нападающего ХК «Сочи» Дамира Рахимуллина дисквалифицировали на один матч

Спортсмена удалили за толчок клюшкой соперника во втором периоде матча с магнитогорским «Металлургом», который прошел 31 октября.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Рахимуллина дисквалифицировали на одну игру и оштрафовали. За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 70 тыс. рублей.

Форвард, который в текущем сезоне КХЛ провел 20 игр и забросил три шайбы, пропустит выездной матч с екатеринбургским «Автомобилистом» 2 ноября, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» на выезде проиграл «Металлургу» со счетом 4:1.

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