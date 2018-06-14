Нападающий Дамир Рахимуллин пополнил состав ХК «Сочи»

С 19-летним хоккеистом подписали двусторонний контракт на два года.

Игрок линии атаки Дамир Рахимуллин родился в Перми, он воспитанник местного клуба «Молот-Прикамье». В 2015 году Рахимуллин перебрался в систему тольяттинской «Лады» и был задействован в молодежной команде «Ладья». На следующий год хоккеист продолжил играть в МХЛ, но получил приглашение в главную команду клуба, сыграв за «Ладу» два матча в КХЛ.

В предыдущем сезоне Рахимуллин принял участие в 22 матчах за «Ладу», отметившись одной голевой передачей при среднем игровом времени пять минут и 29 секунд. К ним Рахимуллин добавил девять игр в МХЛ, в которых забросил три шайбы.

Также нападающий вызывался в сборную России до 20 лет и сыграл шесть матчей на традиционной суперсерии со сверстниками из канадских юниорских лиг, однако приглашения на молодежный чемпионат мира не получил, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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